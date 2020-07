Rômulo Estrela brinca de boneca com o filho: “Sejam mais sensíveis”

O ator Rômulo Estrela usou as redes sociais nesta terça-feira (30/06) para compartilhar momentos para lá de divertido com o filho. Na função Stories do Instagram, o galã publicou vídeos brincando com Teo, de 4 anos, com a boneca dele, Lola.

Rômulo aproveitou o momento para explicar a importância do brinquedo na vida do filho. “Achamos que seria bom ele ter a boneca. Em algum momento, se ele quiser ser pai, vai ter um registro afetivo da infância”, disse.

“Ele vai ter uma possibilidade de criar essa relação boa com o filho ou filha”, acrescentou o ator, que lamenta o fato de meninos brincarem com bonecas ser um tabu na sociedade.

“Nesse momento de confinamento a gente tem pensado muitas coisas e a gente tem que dar vazão pra nossa sensibilidade, do que é genuíno na gente, que é ser sensível”, esclareceu.

“Eu, por exemplo, sempre pude externalizar a minha sensibilidade. Sempre tive liberdade para isso e isso foi fundamental para fazer as escolhas na minha vida e na minha profissão”, disse. Por fim, pediu que os seguidores “sejam mais sensíveis”.

