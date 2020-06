Saiba mais sobre as nove vítimas da covid-19 registradas nesta sexta no Acre

Dos novos óbitos, 7 são do sexo masculino e 2 do sexo feminino, com idades entre 41 e 90 anos

Dos 9 novos registros de óbitos, 7 são do sexo masculino e 2 do sexo feminino. As vítimas eram residentes de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Assis Brasil e Brasileia, com idades entre 41 e 90 anos.

As mulheres são:

PUBLICIDADE

O primeiro caso é de E. S. O., de 64 anos. Ela deu entrada no dia 10 deste mês na UPA do Segundo Distrito e veio a óbito no dia 11. Era residente de Rio Branco.

O segundo caso é de M. M. F. S. F., de 90 anos. Residente de Rio Branco, deu entrada no dia 6 de junho na UPA do Segundo Distrito e faleceu no dia 8.

Os homens são:

M. T. T., de 74 anos. Ele deu entrada no dia 5 deste mês no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) e morreu no dia 10. Era residente de Assis Brasil.

C. A. R. A., de 49 anos, que deu entrada no dia 4 de junho no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) e veio a óbito nesta sexta-feira, 12 Era residente do município de Brasileia.

S. F. L. A., de 41 anos. Ele deu entrada no dia 16 de maio no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) e veio a óbito na última quinta-feira, 11. Era morador de Rio Branco.

A. A. S., de 69 anos. Ele deu entrada no no Hospital Regional do Juruá no dia 6 de junho e veio a óbito no dia 11. Era morador de Cruzeiro do Sul.

F. W. S. C., de 51 anos. Deu entrada no dia 6 de junho na UPA do Segundo Distrito e veio a óbito na última quinta-feira, 11. Era morador de Rio Branco.

M. V. P., de 71 anos. Morador de Rio Branco, ele deu entrada no dia 5 de junho no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) e veio a óbito nesta sexta-feira,12.

C. C. S., de 67 anos. Ele de entrada no dia 9 de junho na UPA do Segundo Distrito e veio a óbito no dia 10. Era morador de Rio Branco.

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários