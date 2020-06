Saiba tudo sobre a live junina de Wesley Safadão e Luan Santana neste sábado

Um encontro de titãs do sertanejo nacional vai rolar hoje (20), às 20h. Wesley Safadão e Luan Santana se juntam para uma live que promete ser épica. Sabe o clima intimista de muitos desses shows online que os artistas vêm fazendo de suas próprias casas, esquece? A superprodução vai ter dois palcos, o principal para os cantores e outro menor, exclusivo para os convidados. Assim dá para tirar onda e ainda respeitar o distanciamento social.

Quem vai estar lá?

O comediante Tirullipa (que não pode faltar nas lives de Wesley!)

O poeta Dorgival Dantas

O cantor Raí Saia Rodada

Qual vai ser o repertório?

Eu e meu parceiro Luan preparamos um repertório incrível, cheio de clássicos do São João e muito dos nossos sucessos. O cenário ficou top, tudo planejado com muito carinho e cuidado.

O setlist da foi montado em conversas por telefone. Virtualmente, Wesley e Luan trocaram bases e arranjos. Além de seus sucessos, eles prometem muitos clássicos do São João.

Quer um spoiler do cenário?

A live-junina, que celebra os festejos de São João, vai rolar na Vila Forró, em Campina Grande, na Paraíba, e vai ser transmitida nos canais dos dois no YouTube.

Toda montagem de cenário e equipamentos levou dez dias por conta dos cuidados com as normas das autoridades de saúde pública, afim de evitar qualquer tipo de aglomeração: com pessoal reduzido em um dia foi montado o cenário, no outro a luz, depois o som e assim por diante. Durante a apresentação, o local estará isolado.

Vai ter doação? Vai sim!

Com as festas juninas canceladas por causa da pandemia do novo coronavírus, milhares de pessoas perderam sua principal fonte de renda, já que a atração movimenta uma indústria milionária. Além de levar a diversão para dentro da casa dos fãs de Wesley e Luan, a live vai arrecadar fundos para pessoas envolvidas na produção das festas.

Venha se divertir com a gente e quem puder, coloque seu grãozinho de areia em nossa grande corrente do bem

Wesley Safadão

Como nasceu a parceria?

Wesley e Luan já tinham trabalhado juntos quando o Safadão começou a fazer sucesso no norte e nordeste e a partir daí surgiu a amizade. Luan já havia participado do segundo DVD ao vivo do cearense, de 2016, “WS em Casa”. Naquela época, gravaram a faixa “Sou Mais Forte”.

