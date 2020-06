Sambista acreana participa de vídeo nacional incentivando mulheres a ficarem em casa

A sambista acreana Narjara Saab representa o Acre em um vídeo nacional produzido por artistas mulheres que incentiva o público feminino a ficar em casa e obedecer às recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) para se protegerem do coronavírus.

O projeto “Nesse Vírus Dou Rasteira (Siga em Casa)” conta com a participação de 30 intérpretes anônimas e famosas e já está disponível desde esta quinta-feira (4) no canal no YouTube da Gira, realizadora da ação. Assista:

O material foi idealizado pela compositora Dorina Barros e traz sambistas do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pará, São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Bahia e Acre. Elas integram o Movimento das Mulheres Sambistas e Mulheres na Roda de Samba.

Saab comenta que foi uma honra dividir a cantoria com algumas mulheres das quais ela é fã, admira e se espelha em seu trabalho local. “O grupo Moças do Samba, ao qual pertenço, foi convidado para participar desse projeto e eu fui representá-lo, cantando uma parte do enredo que incentiva as pessoas a ficarem em casa”.

“É um trabaho é pioneiro, 100% realizado por mulheres e tem todo um conceito baseado em sororidade e feminismo. É motivo de muito orgulho pra nós, mulheres, participarmos de um projeto desses”, completa.

