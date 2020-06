Sammy Lee, esposa de Pyong, é acusada de fraudar sorteio de carro 0km

Sammy Lee, esposa do ex-BBB20 Pyong Lee, promoveu um concurso de carro zero em sua rede social que acabou virando caso de polícia. Ela é acusada de fraudar o resultado do sorteio, além de ter alterado o regulamento uma série de vezes.

Em maio, a influencer anunciou um sorteio de um Renault Kwid 0km em seu Instagram. Para participar, era necessário ser maior de 18 anos, comentar na foto oficial do evento marcando duas contas e seguir outros 55 perfis de parceiros da ação.

Os internautas eram inseridos em uma planilha com uma sequência numérica, sendo que os números seriam escolhidos na extração da Lotomania de 5 de junho. Em 9 de junho, porém, a Quasar Treinamentos, responsável pelo sorteio, alterou o parceiro e responsável pela divulgação do sorteio. Além disso, a planilha com os números da sorte também teria sido alterada.

Giselly Laiure registrou boletim de ocorrência na 4ª Delegacia de Polícia de Joinville, em Santa Catarina, segundo informou ao Notícias da TV. No documento, a jovem detalha as alterações no regulamento e alega que a equipe de Sammy Lee entrou em contato na última segunda-feira (15/6) para informar que ela era a vencedora. No dia seguinte, outra pessoa foi anunciada como ganhadora.

“A Sammy estava em parceria com outro Instagram, o @aquitempremios. Depois, eles se separaram e parece que ela fez por conta própria. No dia 12, quando saiu o resultado da Lotomania, comecei a receber mensagens de pessoas falando que eu tinha ganhado o carro. As pessoas viram o resultado e olharam a planilha e, realmente, os números estavam batendo”, contou.

“Só que parece que as planilhas foram alteradas. Quando fui conferir no dia 12, só tinha um documento. Depois, no dia 13, tinham cinco planilhas e os comentários foram fracionados. Nessa segunda vez, o número da sorte da Lotomania não era mais meu, era de outra pessoa. Inicialmente, eu tinha ganhado e depois não ganhei mais”, explicou.

Procurado pelo Notícias da TV, a Quasar Treinamentos, empresa de Pyong Lee, marido de Sammy, confirmou as alterações no regulamento, mas afirmou que tudo foi conferido pela Secretaria de Avaliação de Políticas Públicas, Planejamento, Energia e Loteria (Secap).

