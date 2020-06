São Paulo tem um jogador e um funcionário contaminados com coronavírus

Outros três atletas do Tricolor haviam sido contaminados, mas já estão recuperados

O São Paulo divulgou o resultado dos testes de Covid-19 feito em jogadores, membros da comissão técnica, integrantes da diretoria de futebol e colaboradores do clube. De acordo com os exames, um jogador e um funcionário estão contaminados com o coronavírus. Eles foram afastados das avaliações presenciais desta semana.

Outros três atletas e um funcionário haviam sido infectados com o novo coronavírus, mas já estão recuperados.

PUBLICIDADE

O clube não revelou a identidade dos infectados. Ao todo, foram realizados 90 testes. A bateria de exames faz parte do processo gradual de retorno às atividades do Tricolor.

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários