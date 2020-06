Sari Corte Real, do caso Miguel, está cadastrada no auxílio emergencial

Sari Gaspar Corte Real, a primeira-dama da cidade de Tamandaré (PE), está cadastrada no auxílio emergencial do governo federal. A mulher é acusada de homicídio culposo no caso Miguel, menino de cinco que morreu ao cair de um prédio de luxo de Recife.

Segundo o Portal Notícia Preta , o nome de Sari aparece no site do Dataprev, voltado para consulta do auxílio emergencial . De acordo com o site, o pedido foi feito no dia 14 de maio e, até o momento, consta em análise.

Sari Corte Real é esposa do prefeito de Tamandaré, Sérgio Hacker (PSB), e ex-patroa da mãe do menino Miguel Otávio Santana da Silva. Ela foi autuada por homicídio culposo, por negligenciar um menor, e chegou a ser presa em flagrante, mas pagou R$ 20 mil de fiança e responderá em liberdade.

À Globo , Mirtes Renata Souza, mãe do garoto, contou que era empregada doméstica do prefeito de Sérgio Hacker, e da sua esposa, Sari Corte Real. “Se fosse eu, meu rosto estaria estampado, como já vi vários casos na televisão. Meu nome estaria estampado e meu rosto estaria em todas as mídias. Mas o dela não pode estar na mídia, não pode ser divulgado”, desabafou.