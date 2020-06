Saúde do Estado cria protocolo para atendimento de pacientes com Covid-19

O objetivo do protocolo é orientar os profissionais quanto à medicação adequada aos pacientes acometidos pela Covid-19, de acordo com o seu quadro clínico

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) elaborou um protocolo para a medicação e acompanhamento de pacientes contaminados pelo novo coronavírus, após discutir e alinhar com médicos da Sesacre, Universidade Federal do Acre (Ufac), Sindicato dos Médicos e Telessaúde.

O objetivo do protocolo é orientar os profissionais quanto à medicação adequada aos pacientes acometidos pela Covid-19, de acordo com o seu quadro clínico. O documento foi elaborado pelos médicos infectologistas Thor Dantas e Rossana Macedo.

“O protocolo foi apresentado pelo Dr. Thor Dantas e depois pela Dra. Joicely, via Sindicato dos Médicos com a realização de uma discussão. Na última semana finalizamos os ajustes para a posterior distribuição do material na Sesacre para os profissionais médicos de Rio Branco e dos municípios”, explicou a médica Rossana Macedo.

É válido ressaltar que ainda não existe medicação específica para o tratamento da Covid-19, os profissionais trabalham com ações baseadas nos protocolos do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde (OMS).

