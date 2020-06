“Se você for candidata, será a minha candidata”, diz Gladson a Socorro Neri

Declaração foi dada olho no olho, durante vistoria das obras do Shopping Popular de Rio Branco

O governador Gladson Cameli (Progressistas) bateu o martelo nesta terça-feira (23) sobre seu apoio nas eleições municipais deste ano. De acordo com ele, se a prefeita Socorro Neri (PSB) pleitear a reeleição, ela será a sua candidata.

A declaração foi dada olho no olho, durante vistoria da prefeitura nas obras do Shopping Popular de Rio Branco, na qual o governador foi convidado.

“Por que eu não posso te apoiar? Tem algum problema? Eu que tenho que querer, meu coração que tem que querer. Por que eu tenho que está escondendo? Alguém vai achar ruim? Eu tenho que combinar com o povo que me elegeu. Se quiserem achar ruim, que achem, não estou preocupado. Quem quiser ser candidato que seja e vá atrás do voto”, disse Cameli.

A aproximação do governador Gladson Cameli com a prefeita Socorro Neri se intensificou com a pandemia de coronavírus, que chegou ao estado em março. Os dois gestores passaram a atuar juntos e com grande afinidade de ideias e políticas.

A declaração de Cameli sobre seu apoio a uma possível candidatura de Neri contraria os interesses do próprio Progressistas, que tem Tião Bocalom como pré-candidato pela legenda.

