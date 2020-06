Secretário de Saúde diz que o Acre é o 3° estado que mais realiza testes no Brasil

Bestene foi convidado pelo líder do governo para ser sabatinado sobre as ações de combate ao Covid-19

O secretário de Saúde Alysson Bestene está sendo sabatinado em sessão remota dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta terça-feira (30), sobre as ações de combate ao novo coronavírus no Acre.

O gestor, que foi convidado pelo líder do governo, deputado Gehlen Diniz (Progressistas), esclareceu diversos assuntos, dentre eles, a falta de medicamentos e a testagem em massa da população.

Segundo Bestene, o maior problema que a Saúde enfrenta no Acre é a vinda de equipamentos de proteção individual (EPIs) e medicamentos.

“Devido a distância, o Acre sofre muito para entrega de matérias, como por exemplo, os kits de intubação”, explicou dizendo que a vinda desses equipamentos está sendo intermediada pelo Ministério da Saúde.

O secretário disse que o Acre é 3° estado do pais que mais realiza testes no Brasil. “Vale destacar que testamos muito no maior nível, no caso em RT-PCR, o nível de maior confiabilidade”, argumentou.

