Sete pessoas são presas e um adolescente apreendido durante operação da PM em Feijó

Um trabalho de inteligência da Polícia Militar do município de Feijó possibilitou a antecipação de crimes que poderiam acontecer na cidade, inclusive ataques contra agentes da segurança pública. Ao todo, sete pessoas foram presas e um menor foi apreendido pela PM.

Com apoio do Grupo Tático (GT7) de Tarauacá, os PMs de Feijó iniciaram a operação após receberem um “salve” e fotos contendo explosivos, que seriam usados provavelmente para atacar contra os militares do município.

Diante da eminente ameaça, as forças de segurança organizaram uma operação na tarde dessa terça-feira (16) e foram até o Bairro Zenaide Paiva, onde fizeram diligência na casa do jovem Francisco Oliveira Pontes, 19 anos, conhecido como Neném, suspeito de ser conselheiro de uma facção criminosa e de estar organizando crimes na cidade.

No local, os PMs acabaram encontrando 3 tabletes de maconhas que pesavam 217 gramas. Francisco e sua companheira, Vanessa Menezes de Almeida, 20, acabaram presos por tráfico de drogas.

Após a prisão do casal, o Grupo Tático se deslocou até a Rua Residencial Açaí, no Bairro Cohab, onde um adolescente de 16 anos foi apreendido por desobediência, ameaça, material supostamente roubado e por suspeita de integrar uma facção criminosa.

Depois, os PMs foram para a terceira ocorrência, na qual foram presos Álvaro Fernando Lima Pontes, de 28 anos, Francisco Talles Silva e Silva, de 20 anos, por tráfico de drogas. A prisão aconteceu na Rua Lima, no Bairro Conquista.

Ainda foram presos durante a operação: Ezequiel Pereira de Oliveira, 19 anos, Anderson da Silva Oliveira, 18, e Leandro de Souza Lima, 25 anos, por crimes diversos. Na operação, os militares não conseguiram encontrar explosivos que aparecem nas fotos.

Todos os envolvidos foram para a Delegacia de Polícia Civil em Feijó, juntamente com os materiais apreendidos, para a realização dos devidos procedimentos.

