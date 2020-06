Sicredi Noroeste MT e Acre distribui R$ 10 milhões aos associados

A cooperativa Sicredi Noroeste MT e Acre distribuiu nesta sexta-feira (05/06) os resultados obtidos pela cooperativa em 2019 aos associados. O valor total de R$ 10,055 milhões será depositado na conta capital dos associados, integralizando o montante que cada um tem na cooperativa, conforme decidido em assembleia. No último ano, a cooperativa registrou um resultado total de R$ 36,631 milhões, sendo que deste valor 50% vão para o fundo reserva, o que representa R$ 16,758 milhões.

Para saber o valor que lhe foi devolvido, o associado deve consultar o extrato de sua conta capital em nossos canais de relacionamento, no App Sicredi ou Internet Banking. A Sicredi Noroeste MT e Acre tem cerca de 35 mil associados nos municípios de Mato Grosso e Acre. Em solo mato-grossense são 15 agências, nas cidades de Araputanga, São José dos Quatro Marcos, Reserva do Cabaçal, Salto do Céu, Rio Branco, Lambari D’Oeste, Indiavaí, Figueirópolis D’Oeste, Jauru, Vale de São Domingos, Pontes e Lacerda (agências Centro e Guaporé), Vila Bela da Santíssima Trindade, Conquista D’Oeste e Nova Lacerda. No território acreano são duas agências e um escritório de negócios, nas cidades de Rio Branco, Acrelândia e Cruzeiro do Sul.

Para o presidente da cooperativa, Eduardo Ferreira, a distribuição dos resultados cumpre um dos propósitos do cooperativismo de crédito, que é o desenvolvimento local e a melhora da qualidade de vida. A distribuição dos resultados, ou seja, a devolução de parte dos resultados/sobras das cooperativas é uma demonstração de que o Sicredi quer crescer junto, cooperativas e associados. “Esse montante vai ser integralizado na conta capital dos associados, conforme decidido por eles mesmos no processo assemblear. Outra parte dos recursos terá outra destinação”, diz ao acrescentar que 15% dos resultados totais vão para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates); 3% vão para o Fundo de Expansão, responsável por fornecer recursos para a Cooperativa expandir para outros territórios no país e 2% vão para o Fundo Social, que em 2020, já beneficiou diversas entidades ligadas à área de saúde, atendimento e combate ao novo coronavírus (Covid-19).

O valor destinado aos associados é calculado de forma equitativa, ou seja, conforme as movimentações financeiras feitas na cooperativa. Cada cooperativa tem a autonomia de atribuir percentuais de remuneração aos produtos e serviços financeiros oferecidos, sendo que um pode ter um peso maior que outro. Dependendo de quais produtos e serviços o associado tem, ele será mais ou menos remunerado.

A distribuição dos resultados é um dos diferenciais do sistema cooperativo de crédito em relação às instituições financeiras tradicionais. Além disso, o cooperativismo tem taxas mais competitivas e a movimentação financeira circula na região onde a cooperativa atua. Por isso que as cooperativas contribuem para o crescimento não só dos negócios dos seus associados, mas também com o desenvolvimento social e econômico da região onde está presente.

