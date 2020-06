Sintesac quer auxílio emergencial para profissionais em saúde durante pandemia

O presidente em exercício do SINTESAC, Jean Lúnier, disse que as tentativas de negociação continuarão até a próxima sexta-feira

O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre (SINTESAC), encaminhou um ofício para a Secretaria Municipal de Saúde, com o pedido de criação de um auxílio emergencial e condições de trabalho para os profissionais em saúde durante a pandemia do Coronavírus (COVID-19).

O ofício foi encaminhado para a secretaria no dia 25 de maio, e até momento o SINTESAC não obteve nenhum retorno, o mesmo também tem objetivo de atender as principais necessidades dos profissionais em saúde que lutam de frente contra o COVID-19 atendendo a população que buscar por atendimento médico nesse momento de pandemia, entre elas foram pedidas, fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs), fluxos e suporte no diagnóstico e tratamento dos profissionais que se contaminaram pelo vírus durante jornada de trabalho.

O SINTESAC reivindica junto à prefeitura de Rio Branco, a criação do auxílio emergencial para os trabalhadores em saúde, neste período de pandemia. O presidente em exercício do SINTESAC, Jean Lúnier, disse que as tentativas de negociação continuarão até a próxima sexta-feira, 26, e se não houver nenhuma resposta da prefeitura, possivelmente será iniciado uma mobilização e manifestação dos trabalhadores.

OFÍCIO Nº 112/2020 PRESIDENCIA

Rio Branco – AC, 25 de maio de 2020.

A Excelentíssima,

Maria Jesuita Arruda

Secretária Municipal de Saúde de Rio Branco/AC.

Assunto: Auxílio Emergencial em Saúde durante a PANDEMIA.

Excelentíssima Secretária Municipal de Saúde:

Considerando o atual cenário pandêmico, e o grau de exposição de nossos trabalhadores a frente das Unidades de Saúde, em especial do município, além das inúmeras manifestações de diversos trabalhadores em face da necessidade de um maior suporte a título de estarem em situação extremamente insalubres.

Considerando que os trabalhadores em saúde do estado e de outras unidades federadas, já receberam o devido suporte financeiro que equivalem a insalubridade, ainda que não sejam significativos, mas ajudam.

Há neste momento a necessidade da Secretária Municipal de Saúde de Rio Branco/AC, em instituir o devido aporte financeiro aos trabalhadores em saúde do município, a fim de subsidiar aos trabalhadores um ato ainda que simples, mas significativo na compensação pelo alto grau de exposição.

Neste sentido, considerando que os servidores em saúde do município, desempenham um papel fundamental no combate à COVID-19, que envolve desde ações de prevenção, triagem, diagnóstico, notificação, tratamento, acompanhamento e recuperação da saúde, com alto risco de contágio, solicitamos a vossa excelência a instituição do Auxílio em Saúde aos servidores municipais de saúde no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) como forma de compensação pelos riscos aos quais estão submetidos.

Contamos o vosso deferimento e desde renovamos votos de estimas e consideração.

Atenciosamente,

José Adailton Cruz Pereira

Presidente do SINTESAC

