Socorro Neri decide manter comércio fechado e diz que vai endurecer fiscalização

A prefeita Socorro Neri descartou, nesta segunda-feira (22), a flexibilização do funcionamento do comércio local e decidiu manter os estabelecimentos não essenciais fechados pelo menos até o final de junho.

Com isso, ela não adere de imediato o plano Convívio Sem Covid, apresentado pelo governo do Estado para que as prefeituras tenham uma orientação sobre como retomar de forma segura as atividades comerciais.

PUBLICIDADE

“Rio Branco se encontra ainda na fase mais crítica. Não podemos falar nesse momento em abertura”, disse, em entrevista à TV Acre.

Ela ressalta ainda a necessidade de endurecer a fiscalização para identificar quem vem descumprindo os decretos. “Precisamos fazer manutenção da fiscalização ainda maior para que as medidas sejam cumpridas”.

Rio Branco é a cidade com maior número de contaminações pelo novo coronavírus, com cerca de 6 mil casos confirmados.

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários