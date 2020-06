Socorro Neri diz que pode realizar festas juninas fora de época após flexibilização de decreto

Neri destacou que as obras do quadrilhódromo do Circuito Junino em Rio Branco estão avançadas

A prefeita Socorro Neri (PSB) participou do programa ‘Cultura no Balde’ na tarde desta quinta-feira (4), com representantes da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), para falar de assuntos relacionados à cultura. Na ocasião, Neri declarou que existe a possibilidade da realização das festas juninas ainda este ano, claro, após a flexibilização das atividades.

Segundo ela, em todo o país existem festivais fora de época, como por exemplo, o carnaval. “Falei que não sabemos quando podemos flexibilizar as atividades presencias, mas quem sabe fazer o arraial fora de época”, disse.

A gestora lamentou a não realização das atividades culturais que, para ela, são uma tradição. “Lamento a não realização das festas juninas. Eles estão tristes pela não realização da festa, mas saibam que compartilhamos esse momento de tristeza. A cidade tinha voltado a assistir ao desfile, a beleza das festas”, explicou anunciando que as obras do quadrilhódromo do Circuito Junino em Rio Branco estão avançadas.

Socorro, juntamente com o presidente da fundação, Sergio de Carvalho, ressaltaram a reforma que será realizada em um local que funcionava como lavanderia e, após diversos diálogos, será transformado em um Centro Cultural no bairro Taquari.

Ao todo, a Liga trabalha com 22 quadrilhas juninas no Acre. São 10 filiadas em Rio Branco e as demais em outros municípios do interior.

Brazil Confirmados 606,085 +22,105 (24h) Mortes 33,464 +917 (24h) Recuperados 266,132 43.91% Ativos 306,489 50.57%

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários