“Socorro Neri é um grande exemplo para mim”, diz Gladson em entrevista ao ContilNet

Sobre as críticas dirigidas à prefeita de Rio Branco, Cameli diz que não sabe como ela suporta

É fato que a relação saudável entre a prefeita Socorro Neri e o governador Gladson Cameli tem um significado importante para o combate ao coronavírus em Rio Branco. Também é incontestável que esta mesma relação tem sido muito discutida no âmbito político, produzindo conjecturas sobre alianças para as eleições de 2020. Nesta quarta-feira (3), durante entrevista ao ContilNet, o chefe do executivo falou sobre sua admiração pela gestora.

“Bato palmas para a Socorro, por conta desse jeito dela simples, competente, inteligente e educado de conduzir esta situação que estamos vivendo, estando à frente de uma Prefeitura. É o jeito de professora, discreta”, comentou durante a live.

Sobre as críticas dirigidas à Neri, Gladson diz que não sabe como ela suporta “os que só sabem criticar”.

“Já liguei para ela e perguntei como ela suporta, já que muita gente se preocupa só em criticar, mas não ajuda”, argumentou.

Ao final da entrevista, Gladson continuou elogiando Socorro e disse que a prefeita é um exemplo para ele.

“Socorro é um grande exemplo para mim”, finalizou.

