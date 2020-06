Surfista de 60 anos morre após ataque de tubarão branco

Um surfista amador de 60 anos foi atacado por um tubarão branco de três metros no domingo. O ataque aconteceu em Kingscliff, na Austrália. A vítima não resistiu ao ferimento e morreu na praia.

O surfista foi mordido na coxa esquerda na mar de Salt Beach por volta das 10h do domingo (horário local). Outros surfistas conseguiram resgatá-lo e levá-lo à praia. Ele chegou a receber os primeiros socorros, mas não deixou a areia com vida.

– Quando você recebe uma ligação para atender um ataque de tubarão, você nunca sabe realmente a extensão total do dano até entrar em cena. Eles (os surfistas) fizeram todo o possível para tentar salvar a vida dele, mas, apesar de seus esforços, não conseguiram – disse Terence Savage, inspetor de ambulância do estado de Nova Gales do Sul, à agência de notícias “AP”.

As praias de Kingscliff foram fechadas por 24 horas para banhistas e surfistas. Policiais e biólogos monitoram a região.

Tubarões são uma preocupação para surfistas na Austrália. Este é o terceiro ataque em 2020, mas apenas o primeiro a um surfista. Em janeiro, um mergulhador foi morto perto de Esperance, na costa ocidental do país. Em abril, um trabalhador da vida selvagem não resistiu a um ataque na Grande Barreira de Corais.

