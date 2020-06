Surubão de Búzios! Famoso da televisão é flagrado em festinha íntima gay com galã da emissora

Com medo acabar levando um processo, muitas pessoas acabaram dando as informações de forma cifrada, para conseguir transformar a história em algo público

O mundo das celebridades, sempre com inúmeros mistérios escondidos pelos corredores dos bastidores, dá o que falar, seja na internet, revistas ou mesmo rodas de conversas. Com isso, muitos acabam sendo instigados à buscar mais informações sobre suas celebridades favoritas, fomentando o mundo das fofocas.

Há quem diga até mesmo que ser fofoqueiro está instaurado no espírito brasileiro, uma vez que é difícil encontrar alguém que realmente não se importe ou gosto de saber o que está acontecendo com a vida alheia.

Devido à isso, um internauta resolveu fazer um post em um famoso grupo de entretenimento do Facebook, questionando os membros sobre suas histórias com celebridades que nunca chegaram a ser divulgadas e disseminadas na mídia de forma concisa.

Com medo acabar levando um processo, muitas pessoas acabaram dando as informações de forma cifrada, para conseguir transformar a história em algo público, mas sem sofrer com a divulgação das informações.

NOVO SURUBÃO DE NORONHA COM CELEBRIDADES

Se você se surpreendeu com aquela antiga história do surubão de Noronha, senta que lá vem história. Apesar do membro em questão não ter citado os nomes envolvidos e ter deixado claro que são outras celebridades envolvidas no caso, o assunto rende bastante e vai te deixar de boca aberta.

De acordo com o internauta, um famoso e veterano diretor de televisão possuiu uma casa, localizada em Búzios, no estado Rio de Janeiro, para apenas fazer festinhas particulares com grandes celebridades do país, mas somente com homens. Segundo ele, grandes galãs marcam presença no local.

UM DOS PRESENTES TEM IRMÃ FAMOSA

Dando mais detalhes para que o público consiga descobrir quem são os frequentadores da festinha, ele ainda comentou que, entre os galãs que eram figurinha carimbada no local, uma das celebridades em questão tem uma irmã famosa, que já foi casada com um grande jogador de futebol.

O famoso acabou sumindo das telas e a atriz se divorciou. Apesar da história estar muito boa, ela acabou por aí. Sendo assim, o que sabemos é que as coisas andam (ou andavam até a quarentena chegar) bem calorosas nos bastidores das emissoras brasileiras, ein?



Relato sobre a festinha com celebridades (Foto: reprodução)

