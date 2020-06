Temperatura subiu mais com vídeo de reunião que com Queiroz preso, diz Bittar

O senador Marcio Bittar (MDB-AC), vice-líder do governo no Congresso, afirmou em entrevista à CNN nesta sexta-feira (19) que a prisão preventiva de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), não é a maior crise do governo de Jair Bolsonaro. Para ele, a temperatura da semana em que foi divulgado o vídeo da reunião ministerial de 22 de abril foi “a mais alta possível”.

Bittar afirmou também acreditar que Flávio “está pagando por ser filho do presidente da República”.

PUBLICIDADE

O senador disse ainda que, apesar da prisão de Fabrício Queiroz — que foi encontrado dentro de um imóvel de Frederick Wassef, advogado da família Bolsonaro, em Atibaia (SP) — seu apoio ao governo de Jair Bolsonaro “não se altera”.

“Meu apoio ao governo se dá em torno da agenda que ele tem para o país, e não das relações pessoais”, disse.

Bittar afirmou ainda que, junto com outros parlamentares, tem atuado para que os três poderes consigam em harmonia”.

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários