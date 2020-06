Thor Dantas ironiza vereador negacionista: ‘realmente o vírus não chegou ao Acre’

Parlamentar havia postado no Twitter que médico errou todas as previsões sobre a covid

O médico Thor Dantas, conhecido por divulgar nas redes sociais informações sobre o coronavírus desde a chegada da pandemia ao estado, ironizou, nesta quinta-feira (18), comentário em que o vereador de Rio Branco João Marcos Luz (MDB) afirma que o infectologista “errou todas as suas previsões”.

Dantas rebateu: “Realmente: o vírus não chegou no Acre, o número de casos foi insignificante, ninguém morreu, as UPAs não lotaram, as UTIs não estão no limite, não precisou de hospital de campanha, ninguém precisa se preocupar com isso… tudo #fake Melhor olhar os dados com atenção, amigo”.

O comentário de João Marcos foi em resposta a um seguidor que questionou o motivo pelo qual o parlamentar se negou a participar, na Câmara, de uma moção de aplauso ao médico, mas propôs, dias depois, o mesmo tipo de homenagem ao presidente Bolsonaro – ideia que foi negada pelos colegas de parlamento, em votação.

Na época da moção a Thor Dantas, o vereador teria dito não ser o momento adequado de eleger heróis, embora tenha idealizado a homenagem a Bolsonaro “por tudo o que [ele] tem feito ao Acre” durante a pandemia.

A acusação de que o médico errou todas as suas previsões rendeu uma chuva de críticas o vereador. “É repugnante sua fala”, disse um seguidor.

“Seu negacionismo é uma vergonha para o legislativo municipal! Espero que não ganhe mais nem para presidente de bairro!”, comentou outro.

Thor Dantas foi infectado pelo novo coronavírus e se recupera aos poucos. Ele chegou a ser internado em estado potencialmente grave, com metade dos pulmões comprometidos pela doença. O médico recebeu bastante apoio e desejo de melhores de amigos, pacientes e seguidores que acompanha suas dicas e informações sobre a pandemia.

