Tiago Ramos estuda tomar atitude drástica contra internautas e ex-namorados

O término do namoro com a mãe de Neymar, Nadine Gonçalves, fez com que Tiago Ramos começasse a estudar formas de se vingar daqueles que, de uma maneira ou de outra, contribuíram para o desfecho trágico do relacionamento.

De acordo com informações do UOL, o rapaz está decidido a processar supostos ex-namorados que ele nega ter tido qualquer envolvimento, assim como internautas que compartilharam um vídeo em que, supostamente, aparece nu. Segundo amigos e familiares do modelo, ele foi vítima de aproveitadores.

PUBLICIDADE

Na solicitação do ex-padrasto do jogador vai também constar uma reparação financeira e pedido de desculpas daqueles que o apontaram como garoto de programa na Europa quando, de fato, no período do anúncio ele morava em uma região diferente da Espanha.

Cabe lembrar que Tiago precisa decidir, nos próximos dias, se aceita ou não o convite para participar de A Fazenda 2020, reality da Record. Pelo que se sabe, a família de Nadine torce para que ele recuse a participação e mantenha-se discreto. Há, inclusive, quem fale sobre contrato de confidencialidade entre os ex-pombinhos.

Tiago tem se abrigado em casas de amigos desde que terminou seu relacionamento com a mãe do jogador. Apesar de não contar com apoio dos familiares, ele ainda acredita numa reconciliação com a empresária.

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários