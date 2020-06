Time do Acre é destaque no Esporte Espetacular da Rede Globo neste domingo

O repórter Richard Souza mostrou as dificuldades enfrentadas pelo Tigre do Abunã e pelos jogadores que compõem o elenco

O time do Plácido de Castro foi destaque no programa Esporte Espetacular da Rede Globo neste domingo (14).

Numa matéria de quase nove minutos, o repórter Richard Souza mostrou as dificuldades enfrentadas pelo Tigre do Abunã e pelos jogadores que compõem o elenco.

Em um dos trechos da reportagem, Richard Souza disse que a maioria dos atletas fechou um pacote com o clube no valor de R$ 1,500 para disputar os três meses de competição. “São R$ 500 mensais, menos da metade do salario mínimo. Esse valor colocar os jogadores do Plácido de Castro na parte mais baixa da pirâmide salarial do futebol brasileiro” relatou o repórter.

O ex-goleiro Máximo, com passagens pelos times do Rio Branco, Galvez, Atlético Acreano e pelo Plácido foi um dos personagens da reportagem. Hoje proprietário de uma pequena distribuidora de bebidas na cidade, o ex-arqueiro disse que ganha duas vezes mais do que quando jogava futebol.

A folha salarial do clube é R$ 40.040, 00, com elenco, comissão técnica e funcionários, mas por conta da pandemia o presidente do clube e médico da cidade, Renato Garcia, não sabe como o clube vai honrar o pagamento. “Hoje não temos dinheiro em caixa, é na fé e na coragem”, disse o gestor ao repórter do Esporte Espetacular.

O Campeonato Acreano de Futebol está suspenso desde o dia 17 de março deste ano em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Uma reunião na próxima terça-feira (16) pode definir a data para ser retomada a competição.

