Torcida do Fluminense leva solidariedade a famílias vulneráveis em Rio Branco

Famílias carentes de bairros periféricos de Rio Branco receberam, na quarta-feira (10), da torcida organizada do Fluminense, 25 cestas básicas, 100 máscaras e 300 potes de álcool em gel. A ideia é tornar menos difícil a vida de moradores vulneráveis e evitar a propagação do coronavírus nos bairros mais afastados do Centro.

A ação aconteceu em parceria com o grupo cultural Lado do Norte e a Central Única das Favelas do Acre (Cufa-Acre), que desde o início do pandemia se mobiliza para levar solidariedade à periferia da capital, com ações envolvendo mães solteiras.

PUBLICIDADE

O presidente da Cufa-Acre, Júnior TRZ, explicou que essa é apenas a primeira fase da ação e que logo mais outra atividade semelhante acontecerá para o mesmo público. Os produtos foram adquiridos com dinheiro doado em campanhas de arrecadação.

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários