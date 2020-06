Traficante condenado no Acre é preso em área nobre do Espírito Santo

A Polícia Federal do Espírito Santo prendeu um homem condenado há mais de 7 anos de prisão por tráfico de drogas e associação para o tráfico no estado do Acre. A informação foi divulgada por diversos portais do Nordeste.

O criminoso estava foragido há mais de dois anos e a prisão aconteceu na Praia da Costa, em Vila Velha. No momento da abordagem, o preso se identificou com nome falso.

O homem estava foragido há mais de dois anos e residia na região da Praia da Costa, área nobre de Vila Velha. Ele portava drogas quando foi detido pela polícia.

