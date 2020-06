Tragédia! Xuxa volta à Globo, Zezé tem notícia agonizante e cantor de sucesso morre carbonizado, diz sensitiva

Não é de hoje que previsões espirituais sobre famosos acabam por se concretizar. A nacionalmente conhecida, sensitiva Mãe Dinah, por exemplo, antes de morrer afirma ter previsto diversos eventos famosos como a morte dos Mamonas Assassinas, de Elis Regina e até o tsunami que aconteceu em 2011 no Japão.

Desta vez recebemos algumas previsões a respeito de vários famosos. Entre eles, Fátima Bernardes, Zezé di Camargo e um cantor muito conhecido que poderá morrer carbonizado em um acidente de carro.

PREVISÕES PARA AS MANHÃS NA GLOBO

Começando nos corredores da Rede Globo, a vidente Lene Sensitiva previu o futuro das apresentadoras que estão na programação matutina da emissora, Fátima Bernardes e Ana Maria Braga. De acordo com a sensitiva, o programa Encontro, no comando de Fátima acabará até o final de 2020. Já para Ana Maria Braga, a vidente vê uma chance de continuidade na TV.

XUXA MENEGHEL

Agora com relação a uma outra apresentadora que está na Record, Xuxa Meneghel, Lene visualiza um ciclo que ainda não se finalizou na Rede Globo. Ela vê a famosa assinando um contrato com a emissora dos Marinho, e voltando. A previsão vai, inclusive de acordo com supostas pistas dadas pela própria Xuxa em seu desinteresse de renovar contrato na Record.

FAMOSO MORRE CARBONIZADO EM ACIDENTE

Partindo para os famosos do setor musical, algumas previsões são bombásticas e infelizmente, fatais. Para Zezé de Camargo, Lene Sensitiva vê uma perda muito grande em sua família e um possível problema com a saúde do cantor. Mas em contraponto, a vidente também prevê nascimento. Isso mesmo, a esposa de Zezé, Graciele Lacerda, deverá engravidar em breve.

Ainda em um evento de clarividência muito forte, Lene Sensitiva viu um cantor muito famoso e que faz bastante sucesso, principalmente em época de carnaval. O artista, que é casado, poderá sofrer um grave acidente de trânsito, seu carro pegar fogo e ele morrer carbonizado. A recomendação da sensitiva é que ele tome muito cuidado, principalmente nos próximos dois meses.

Lene Sensitiva é uma famosa vidente e caso queira saber mais sobre os famosos ou uma previsão pessoal, siga seu perfil no Instagram.

