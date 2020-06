Treinador de goleiros do Penta, Pracidelli diz que acreano é o melhor goleiro do país

O goleiro acreano Weverton foi validado por ninguém menos que o preparador de goleiros há quase 30 anos e atual auxiliar-técnico de Felipão, Carlos Pracidelli. Durante uma live, o expert não ficou em cima do muro e não poupou elogios.

“O Weverton é um goleiro fantástico. Campeão da Olimpíada, o grande título que o Brasil ainda não tinha, foi peça importante, defendeu o pênalti que praticamente deu a medalha de ouro pro Brasil. Quando ele assumiu a titularidade no Palmeiras, em jogos importantes ele foi fundamental. É um grande goleiro, merece estar na seleção”, diz.

Pracidelli foi preparador de Weverton enquanto esteve no clube entre 2018 e 2019. Portanto, conhece o atleta. Os elogios não pararam por aí. “O Weverton é um goleiro muito bom, sai do gol com perfeição, não tem medo, enfim, é um goleiro pronto para a seleção brasileira. Está apto a atuar em qualquer momento”, disse.

