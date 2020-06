Tribunal de Justiça do Acre anuncia antecipação de 50% do 13º salário

O Tribunal de Justiça do Acre vai disponibilizar a antecipação de 50% do 13º salário. Os magistrados e servidores interessados em receber a Gratificação Natalina devem apresentar o requerimento de 29 de junho até o dia 6 de julho deste ano. Não serão aceitos pedidos protocolados ou postados fora do período estabelecido.

A Diretoria de Gestão de Pessoas (Dipes) informa que somente serão aceitos os requerimentos feitos dentro do prazo limite para envio. O requerimento estará disponível a partir de segunda-feira, 29.

PUBLICIDADE

Clique aqui para solicitar

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (68) 3302-0373 e (68) 9.9932-8180, na Gerência de Cadastro e Remuneração (Gecad).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários