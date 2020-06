Uefa confirma retorno da Liga dos Campeões com jogos únicos e sem torcida

A Uefa anunciou nesta quarta-feira (17/06) que Lisboa será sede das fases finais da Liga dos Campeões. A possibilidade havia sido publicada nessa terça-feira (16/06) pelo canal Sky Sport Italia, mas a confirmação só ocorreu depois de uma reunião da entidade que gere o futebol europeu. Lisboa será a sede das partidas, entre os dias 12 e 23 de agosto.

Assim, a capital portuguesa receberá todas as partidas restantes do mais importante torneio de clubes do mundo a partir das quartas de final. Os confrontos, tradicionalmente realizados em jogos de ida e volta, sofrerão uma alteração e terão formato de jogo único. A exceção ficará por conta dos duelos de oitavas de final que ainda não foram iniciados. Neste caso, apenas as partidas de ida serão disputadas, no local previamente assinalado.

Os principais times lisboetas, Sporting e Benfica, cederão seus estádios, o José Alvalade e o Estádio da Luz, respectivamente, para a realização das partidas. Todos os jogos terão início às 16h.

O perfil oficial da Liga dos Campeões no Twitter publicou um calendário detalhado de como funcionará a disputa da reta final da competição.

