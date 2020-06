Ufac oferece curso on-line em parceria com Governo da Alemanha

A Ufac oferecerá um curso gratuito on-line interdisciplinar sobre pontos de inflexão no sudoeste da Amazônia. A medida foi comemorada e veio graças a uma parceria do projeto Prodigy, de cooperação científica entre Alemanha, Brasil, Bolívia e Peru.

De acordo com informações divulgadas pela instituição, o curso abordará sobre como a diversidade regula a saúde do solo, a segurança de subsistência, a coesão social e as mudanças climáticas regionais. O curso ocorrerá nos moldes de extensão, com carga horária de 90 horas.

O certificado será emitido por uma das universidades alemãs que integram o consórcio do projeto. As inscrições estão abertas até 29 de junho e o período do curso será de agosto de 2020 a fevereiro de 2021. Mais informações sobre inscrições na chamada Pontos de Ruptura no Sudoeste da Amazônia. Em caso de dúvida, entre em contato com a professora Sabina Ribeiro ([email protected]).

