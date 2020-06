Uma em cada 3 vítimas do coronavírus no Acre não tinha doenças pré-existentes

60% dos casos são do sexo masculino e 39% do sexo feminino, diz o boletim da Sesacre

O número de pessoas que morreram vítimas do coronavírus no Acre sem comorbidades identificadas é preocupante. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), nesta segunda-feira (29), quase uma em cada três vítimas fatais não possuía doenças pré-existentes.

No entanto, a maior parte das mortes afeta a faixa etária de 70 a 79 anos, que pertence ao grupo de risco da covid-19. Pouco mais de 60% dos casos são do sexo masculino e 39% do sexo feminino.

O total de óbitos ultrapassa os 360. Já são mais de 13 mil pessoas infectadas em todos os municípios do estado.

