Valdemiro Santiago é ‘surrado’ pela polícia após vender feijão a mil reais

Valdemiro Santiago tem passado por uma fase financeira terrível, ao mesmo tempo que enfrenta acusações de charlatanismo. O dono da Igreja Mundial do Poder de Deus foi obrigado a cortar salários, realizar demissões e ver alguns de seus templos serem fechados por causa das inúmeros dívidas que chegaram durante a pandemia.

De acordo com Ricardo Feltrin, do Uol, o pastor ignorou completamente a quarentena e abriu as suas igrejas muito antes da hora, indo contra as recomendações da Organização Mundial da Saúde. A quantidade de contas que estão chegando tem passado o lucro de suas igrejas, causando um enorme prejuízo para o líder religioso.

Valdemiro Santiago tem dívidas de serviços básicos, como água, luz e aluguel, na maioria dos seus templos pelo Brasil. O empresário não tem recebido a quantidade de dízimos que costumava receber anteriormente, por isso a maior dificuldade financeira nos últimos tempos.

POLÍCIA FEDERAL FOI ENVOLVIDA

Para aliviar a situação, o pastor tem sido acusado de praticar charlatanismo, já que ofereceu sementes (chamas de feijões mágicos) que curariam o coronavírus, pelo preço de R$ 1.000. Os Ministérios da Saúde e o Público já negaram que os medicamentos mágicos do famoso da televisão seriam a cura para o mal que toma o mundo recentemente. A Polícia Federal interveio e pediu que ele tirasse qualquer tipo de menção aos “feijões” da internet.

REVOLTA CONTRA O ISOLAMENTO

Valdemiro Santiago tem pedido sacrifícios extras de seus fiéis durante essa crise financeira. Seus funcionários nas suas rádios e emissoras de TV tiveram seus salários cortados. No início da pandemia, o líder religioso afirmou que quebrariam suas igrejas se mantivessem o isolamento social e o fechamento de serviços não essenciais, como as igrejas.



Valdemiro Santiago é dono da Igreja Mundial do Poder de Deus (Foto: Reprodução)

