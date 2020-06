Vanda Milani anuncia mais R$ 1,4 milhão empenhado para saúde e práticas esportivas

A deputada federal Vanda Milani anunciou na manhã desta segunda-feira (29) o empenho de mais R$ 1,4 milhão de emendas impositivas para os setores de saúde pública e praticas esportivas em cidades do Acre.

Para saúde, R$ 500 mil foram destinados para reforma do Hospital Ary Rodrigues em Senador Guiomard. A parlamentar avalia que com os investimentos seja possível transformar a unidade referência para atender demandas dos municípios de Capixaba e Plácido de Castro.

“A reforma vai somar com outros investimentos do governo do estado para tornar essa unidade referência. Isso ajuda a diminuir as demandas na capital. Com mais qualidade no atendimento quem ganha é a população que mais precisa de saúde pública” comentou.

Ainda na área de saúde, outros R$ 350 mil foram liberados para reforma do Hospital de Xapuri e mais R$ 100 mil pare equipamentos da Unidade Básica de Marechal Thaumaturgo.

“Nossas emendas estão sendo empenhadas e liberadas para todos os municípios do Acre. Os recursos aplicados na saúde ajudam e muito no enfrentamento da covid-19, principalmente, nas regiões mais isoladas como Marechal Thaumaturgo” acrescentou a deputada.

A juventude de Mâncio Lima, Comunidade Pé da Terra, será contemplada com a construção de uma quadra de esportes. R$ 500 mil foram empenhados.

“Investir em esportes e cultura é garantir mais qualidade de vida para a nossa juventude. Atendemos prioridades apresentadas pelas comunidades, vamos continuar lutando pela liberação de recursos na construção de um Acre mais próspero para todos”, concluiu.

