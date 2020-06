Vanda Milani anuncia R$ 956 mil para Patrulha Mecanizada em Brasileia

A deputada federal Vanda Milani (SD-AC) anunciou na manhã deste sábado (6) a liberação de R$ 956 mil para a prefeitura do município de Brasileia adquirir uma Patrulha Mecanizada. O recurso é fruto de emenda extra orçamentária.

“Mesmo com a pandemia vem sendo possível peregrinar em busca de recursos para uma agenda positiva. Estou muito feliz com a possibilidade de reforçar as atividades do setor rural de uma das regiões mais produtivas desse estado” disse Vanda.

A parlamentar lembrou que a patrulha mecanizada com os devidos apoios vai possibilitar a recuperação de estradas vicinais em uma região que o projeto de desenvolvimento surpreende por realizar um trabalho em cadeia, que vai do pequeno ao grande produtor de suínos e aves, além da agricultura familiar e a agroindústria.

“Temos um compromisso com essa região e vamos continuar lutando para que os recursos cheguem lá na ponta, para quem luta, trabalha e tem muita fé” destacou a deputada.

Vanda lembrou ainda que a região é a porta de saída para o Pacifico, “precisa estar fortalecida e preparada para a exportação aos países andinos, o que já é realidade por parte das indústrias de suínos e aves”, acrescentou.

Líder do Solidariedade no Acre, a deputada vem se destacando pela liberação de emendas extras, já são mais de R$ 12 milhões liberados. Com foco no desenvolvimento sustentável, além da patrulha mecanizada para o Alto Acre, ela destinou recursos para aquisição de equipamentos agrícolas, compra de insumos, melhorias de ramais e abastecimento de água para as regiões mais produtivas do estado, com destaque para o Alto e Baixo Acre.

