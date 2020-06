Vaza vídeo do ex-jogador argentino Diego Maradona em má situação

Gravação em que o ex-camisa 10 da Argentina e do Boca Juniors abaixa as calças se difundiu na web e gerou diferentes reações

Aposentado dos campos há muitos anos, Diego Maradona ainda é um dos principais nomes na história do futebol, porém, a vida do ex-atacante e meia da seleção argentina continua cercada de diversas polêmicas.

Nessa segunda-feira (22/06), um novo episódio das esbórnias dele veio à tona com um vídeo no qual aparece dançando com a esposa se difundiu e viralizou nas redes sociais, isso porque em um determinado momento, Maradona decide abaixar as calças e mostrar a bunda para quem o estava filmando.

Na internet, alguns usuários reagiram com muito humor e relacionaram o estado de alegria do craque, pois se comemorava o aniversário do chamado “gol do século”, feito por ele contra a Inglaterra na Copa do mundo de 1986 naquela data.

No entanto, teve quem criticou a forma com que filmaram e divulgaram o astro em visível estado de embriaguez, os familiares e pessoas próximas foram acusados de não o ajudarem a se manter sóbrio. Complicado!

Atualmente Maradona comanda o time portenho Gimnasia y Esgrima de la Plata, um dos mais tradicionais no país.

Una pena este Maradona, no se cuida y no le cuidan. pic.twitter.com/yfzEGU0qh5 — Gustavo Fretes GEF (@poharoysa) June 22, 2020

