Manual Jurídico gratuito de enfrentamento da crise econômica para empresas

Olá meus amigos! Nessa semana eu tive o prazer de entrevistar a Advogada empresarial Jéssica Leal de João Pessoa-PB e escritora de um livro digital (gratuito) de direito para as empresas. Querem saber mais? Confiram nossa entrevista!

1 – Qual o objetivo do seu livro digital e para quem você indica a leitura?

O objetivo é auxiliar as pequenas e micro empresas a conhecerem as alternativas para o enfrentamento da crise econômica instalada com a pandemia. A todo aquele que deseja entender quais opções o nosso sistema jurídico oferece para melhor gestão da crise.

2- Quais as maiores consequências da pandemia para as empresas?

As consequências são devastadoras e não só para as empresas. Toda sociedade deverá pagar a conta. É um ciclo vicioso perigoso, perceba, as empresas que enfrentam atualmente a imposição de portas fechadas não faturam, não pagam tributos e são forçadas a demitir, aumentando o desemprego, aumenta a violência e diminui o poder de compra (o que aumenta o tempo de recessão), o estado não arrecada e em consequência não há verba para segurança, saúde e educação, a empresa que reabriu sua porta, se depara com o aumento da violência, perda do poder de compra do seu cliente e constantes autuações do estado, logo se vê forçado a fechar suas portas, dessa vez, de vez.

O ciclo só gira, ninguém ganha com ele.

3- Como as empresas poderão contornar impacto econômico causado pela pandemia?

Preservar o caixa, lição essencial de sobrevivência.

4 – Como as pessoas podem adquirir esse Manual?

O manual é grátis. Confira abaixo!

5 – Quem é a Dra. Jéssica Leal?

Viabilizadora de negócios, apaixonada pela cultura de prevenção. Faço isto a 13 anos através da advocacia corporativa. Ajudo empresas familiares a se adequarem ao ambiente de regulação imposto pelo nosso sistema jurídico e político, utilizando a prevenção e o conhecimento como diferencial competitividade no mercado.

Advogada Empresarial com expertise no varejo, Palestrante, Mentora e Professora.

Agradeço a todos que estão acessando nosso espaço e espero que tenham gostado da nossa entrevista da semana.Estaremos aqui todas terças! Até a próxima meus amigos.

Brazil Confirmados 739,503 +28,616 (24h) Mortes 38,406 +1,094 (24h) Recuperados 325,602 44.03% Ativos 375,495 50.78%

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários