Veja quem são as 16 vítimas que foram a óbito pelo coronavírus no Acre

O boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) mostra que o Acre registrou 16 óbitos causados pelo coronavírus em 24 horas, nesta terça-feira (23).

São 9 pessoas do sexo masculino e 7 do sexo feminino, com idades entre 34 e 95 anos.

O Acre já alcançou a marca de 321 pessoas mortas em decorrência da infecção pelo vírus.

Os óbitos do sexo feminino são:

R. R. P. L., de 39 anos. Deu entrada no dia 14 de junho no Hospital Santa Juliana e foi a óbito no dia 20. Era moradora de Rio Branco.

V. L. S. R., de 51 anos. Moradora de Rio Branco, deu entrada no dia 15 de junho no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) e foi a óbito na ultima segunda-feira, 22.

T. S. N., de 85 anos. Deu entrada no dia 4 deste mês no Hospital Regional do Juruá e foi a óbito na última segunda-feira, 22. Era moradora de Cruzeiro do Sul.

M. C. S., de 63 anos. Deu entrada no dia 12 deste mês no Hospital Regional do Juruá e morreu nesta terça-feira, 23. Moradora de Mâncio Lima.

M. B. M., de 76 anos. Moradora de Rio Branco, deu entrada no dia 18 em hospital particular e foi a óbito na última segunda-feira, 22, na capital.

S. P. A., de 76 anos. Deu entrada no dia de 12 de junho no Huerb e morreu nesta terça-feira,23. Era residente de Rio Branco.

F. C. S. S., de 95 anos. Foi a óbito em domicílio, no dia 10 de junho, em Rio Branco.

Os óbitos do sexo masculino são:

J. N. C. F., de 56 anos. Deu entrada no dia 17 deste mês no Hospital Regional do Juruá, e foi a óbito na última segunda-feira, 22. Morador de Cruzeiro do Sul.

L. G. M., de 80 anos. Deu entrada no dia 13 deste mês na UPA do Segundo Distrito e foi a óbito na ultima segunda-feira, 22. Residia em Rio Branco.

I. S., de 62 anos. Deu entrada no dia 2 de março na Fundhacre e foi a óbito na última segunda-feira, 22. Era morador de Rio Branco.

C. S. N., de 34 anos. Deu entrada no dia 19 deste mês no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) e foi a óbito na última segunda-feira 22. Residia em Rio Branco.

B. E. B. M., de 77 anos. Deu entrada no dia 13 deste mês no Huerb e foi a óbito no dia 20. Era morador Rio Branco.

A. R. P., de 92 anos. Óbito registrado em domicílio, no dia 6 de junho, em Rio Branco.

F. C. S. S., de 61 anos. Óbito registrado em domicílio, no dia 13 de junho, em Rio Branco.

S. P. S., de 54 anos. Óbito registrado em domicílio, no dia 15 de junho, em Rio Branco.

F. O., de 93 anos. Óbito registrado em domicílio, no dia 15 de junho, em Rio Branco.

