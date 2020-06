Veja quem são as cinco vítimas do coronavírus no Acre divulgados nesta segunda

Uma pessoa é do sexo masculino e quatro pessoas do sexo feminino, com idades entre 50 e 89 anos

A Sesacre registra mais 5 óbitos nesta segunda-feira (22), saltando de 300 para 305 o número de pessoas que morreram pela Covid-19. Uma pessoa é do sexo masculino e quatro pessoas do sexo feminino, com idades entre 50 e 89 anos. Três são de Rio Branco, uma de Xapuri e outra de Cruzeiro do Sul.

O óbito do sexo masculino é de:

J. N. S., de 50 anos, que deu entrada no dia 13 de junho e faleceu neste domingo, 21, no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC). Ele residia em Rio Branco.

Os óbitos do sexo feminino são:

M.L. S., de 66 anos, deu entrada no dia 17 de junho e veio a óbito no mesmo dia, no Hospital Epaminondas Jácome. Era moradora de Xapuri.

M. O. S., de 77 anos, deu entrada no dia 14 de junho e faleceu no dia 18, no Hospital Santa Juliana. Residia em Rio Branco.

E. R. S., de 86 anos, deu entrada no dia 4 de junho e faleceu neste domingo, 21 , no Hospital Santa Juliana. Residia em Rio Branco.

J. C. F. S., de 89 anos, deu entrada no dia 11 de junho e faleceu no dia 20, no Hospital Regional do Juruá. Residia em Cruzeiro do Sul.

