Veja quem são os 5 óbitos por coronavírus comunicados pela Sesacre nesta quarta

São duas pessoas do sexo masculino e três pessoas do sexo feminino, com idades entre 50 e 83 anos

A Sesacre comunicou nesta quarta-feira (24), o registro de cinco óbitos, saltando de 321 para 326 o número de pessoas que morreram pela Covid-19. São duas pessoas do sexo masculino e três pessoas do sexo feminino, com idades entre 50 e 83 anos. Três são de Rio Branco, uma de Xapuri e outra de Acrelândia.

Os óbitos do sexo masculino são:

E. A. C., de 50 anos, morador do município de Acrelândia, deu entrada no dia 19 de junho no Hospital Santa Juliana e faleceu no dia seguinte.

F. F. L, de 72 anos, morador de Xapuri, deu entrada no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) no dia 8 de junho e faleceu no dia 11.

Os óbitos do sexo feminino são:

M. S. X. P., de 60 anos, moradora de Rio Branco, deu entrada no dia 19 de maio no Into-AC e foi a óbito no dia 22 de junho.

M. T. F., de 66 anos, moradora de Rio Branco, deu entrada no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) no dia 26 de maio e faleceu no dia 23 de junho.

F. M. O., de 83 anos, moradora de Rio Branco, deu entrada no Huerb no dia 13 de junho e faleceu nesta terça-feira, 23.

A Sesacre, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, esclarece que houve a retirada de um óbito do município de Rio Branco, registrado na terça-feira, 23, sendo acrescido nesta quarta-feira, 24, ao município de residência da vítima, que é Capixaba.

Observação: Os óbitos lançados no boletim diário, somente são contabilizados após a liberação do resultado laboratorial. Dos 5 óbitos incluídos no boletim de hoje, todos são de datas anteriores, pois aguardavam resultado de exame.

