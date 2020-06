Veja quem são os cinco óbitos por covid-19 comunicados pela Sesacre nesta sexta-feira

A Sesacre informa que o número de mortes pela Covid-19 no Acre teve um aumento nesta sexta (19), passando de 287 para 292. São três mulheres e dois homens, com idades entre 53 e 83 anos nos novos registros de óbitos positivos de infecção por coronavírus. Eles eram residentes dos municípios de Rio Branco, Capixaba e Epitaciolândia.

As mulheres são:

O primeiro caso é de V. P. S. S, de 81 anos. Residente em Rio Branco, a idosa deu entrada no dia 12 de maio no Pronto-Socorro e faleceu no dia 13 do referido mês.

M. N. S. L., de 83 anos, deu entrada no dia 4 de junho no Pronto-Socorro e veio a óbito no último dia 11. Ela era moradora de Rio Branco.

O terceiro óbito entre as mulheres é de M. C. A. S., de 71 anos. Ela deu entrada no dia 4 de junho no Pronto-Socorro e faleceu nesta sexta-feira, 19. Era moradora de Epitaciolândia.

Os homens são:

C. S. L., de 66 anos. Morador de Rio Branco, ele deu entrada no dia 16 de maio no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) e veio a óbito no dia 5 deste mês.

O segundo caso é de I. F. G. F., de 53 anos. Ele deu entrada no dia 11 deste mês na UPA do Segundo Distrito e veio a falecer nesta sexta-feira, 19. Era morador de Capixaba.

Os óbitos lançados no boletim diário são contabilizados após a liberação do resultado laboratorial. Os cinco óbitos incluídos no boletim desta sexta-feira, 19, três são de datas anteriores, pois aguardavam resultados.

