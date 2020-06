Vereador propõe moção de aplausos a Bolsonaro pela atuação contra o coronavírus

Na manhã desta quinta-feira (4) foi proposto pelo vereador João Marcos Luz (MDB) uma moção de aplausos ao presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, na Câmara Municipal de Rio Branco, pelos recursos, equipamentos e medicamentos enviados ao estado do Acre.

Bolsonarista, João Marcos argumentou que a honraria é justa devido ao chefe de Estado ter contemplado acreanos e rio-branquenses que não possuem renda fixa neste período da crise do coronavírus no valor de R$ 600 reais.

“Quero fazer uma homenagem justa. Nós temos acompanhado desde o processo eleitoral e visto como o Brasil, nosso país que amamos, tem avançado na democracia. Não estou trazendo fatos políticos. Estou trazendo fatos financeiros, fatos concretos, recursos, porque é isso que a população precisa. Neste sentido, estou vendo que o Governo Federal tem feito sim a sua parte. E tendo feito a sua parte, tem chegado no bolso, nas mãos, na mesa dos rio-branquenses e acreanos. E por isso, como forma de justiça, estou apresentando hoje essa Moção de Aplausos.”, ressaltou na sessão remota.

O parlamentar enfatizou que o militar foi eleito de uma forma diferente nas eleições de 2018. “Não teve tempo de televisão e nem grandes partidos juntos. A população queria mudança. O Acre acreditou muito nisso. Rio Branco foi mais de 80% da população que acreditou neste projeto.

Luz encerrou destacando que Bolsonaro vem ajudando o Acre mais que os presidentes anteriores. “Outros presidentes ajudaram o nosso estado do Acre e a nossa cidade. Eu diria que é obrigação, porém, no momento, estamos numa situação que não é comum, então esperávamos muito mais do presidente que tivesse no poder, no caso é o presidente Bolsonaro. E ele tem retribuído a confiança”, encerrou.

Brazil Confirmados 595,112 +11,132 (24h) Mortes 33,038 +491 (24h) Recuperados 266,132 44.72% Ativos 295,942 49.73%

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários