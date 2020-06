Vereadora Elzinha Mendonça informa que foi infectada pelo coronavírus

"Estou em casa, isolada, tomando as medicações prescritas e seguindo as orientações", escreveu

A vereadora Elzinha Mendonça (PSB), líder da prefeita na Câmara de Rio Branco, comunicou nesta terça-feira (30), em seu perfil no Facebook, que está com o novo coronavírus.

“Meus amigos, mesmo com todos os cuidados que sempre procuro tomar o coronavírus me pegou. Foi um susto, como imagino que deve ser para todos aqueles que são surpreendidos com o diagnóstico”, disse a parlamentar.

Ela informou que testou negativo, mas uma tomografia do pulmão apontou para a covid-19. “Têm sido dias difíceis. Essa doença nos deixa sem forças e com poucas condições de exercer até as mais simples tarefas, mas confio em Deus e no tratamento médico, e creio que logo estarei recuperada”.

A vereadora está em casa, isolada, e tomando as medicações prescritas pelos médicos. “Desde já, obrigada a todos pelas boas energias que, tenho certeza, serão emanadas para mim”.

Mendonça aproveitou a oportunidade para relembrar a população da importância de ficar em casa. “Se for imprescindível sair, use máscara e mantenha os cuidados com a higiene”.

