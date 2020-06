Via Verde Shopping anuncia serviço Drive Thru para facilitar compras

A relação de lojas participantes e os respectivos números de WhatsApp para contato estarão disponíveis no site e redes sociais do shopping

Na última segunda-feira, 15, o Via Verde Shopping aderiu ao sistema de retirada de produtos no empreendimento, conhecido como drive thru. O formato foi pioneiro nos Estados Unidos em 1930, por Jordan Martin, desde então se espalhou para outros países. Agora, o shopping vai aderir ao novo formato de serviço para que os clientes tenham mais opções quando forem adquirir algum produto das operações do centro comercial.

Para o coordenador de Marketing, Vinícius Teixeira, o Via Verde Shopping está se adaptando neste momento de pandemia para que tanto os clientes quanto os colaboradores passem por este momento sem riscos e com novas experiências.

A seguir, algumas regras para o bom funcionamento do drive thru:

O horário de funcionamento será das 12h às 20h;

O acesso para a retirada do produto deverá ser feito pela Doca;

O tempo de tolerância para permanência do cliente e retirada do produto será de 10 minutos;

A relação de lojas participantes e os respectivos números de WhatsApp para contato estarão disponíveis no site e redes sociais do shopping;

A venda, forma de pagamento e horário de retirada deverá ser feita entre lojista e cliente por meio do Whatsapp, telefone ou aplicativo. Não é permitido venda e escolha do produto no local;

O cliente tem que estar no veículo. Não é permitido o acesso do cliente ao interior do shopping.

