Vice-governador dá posse aos 67 novos Policiais Civis em solenidade na capital

Em solenidade no fim da manhã desta terça-feira (30), o vice-governador do Acre, Major Rocha {PSDB), participou do ato de nomeação e posse dos 67 novos profissionais da Polícia Civil.

Rocha parabenizou a instituição e pediu aos agentes que valorizem a profissão. “Sejam bem-vindos e valorizem a Polícia Civil não pelo dinheiro, mas pela sociedade”, declarou.

PUBLICIDADE

Foram contratados 67 novos delegados, agentes, escrivães e auxiliares de necrópsia para a Polícia Civil do Acre, que reforçarão os quadros da instituição.

Os aprovados, serão lotados nas cidades como Assis Brasil, Cruzeiro do Sul, Feijó, Plácido de Castro e Xapuri. Todas contarão com a presença constante de delegados.

Gustavo Mendes, um delegado nomeado, pediu que os colegas deixem as vaidades de lado e que possam de fato servir à polícia.

O diretor geral da Polícia Civil do Acre, Henrique Maciel, enfatizou o empenho do governo em cumprir a nomeação dos agentes. “A sociedade espera respostas para melhorar a segurança pública. Alcançamos bons resultados até agora. Isso se deve aos policiais que estão na ponta”, declarou, dizendo que os agentes irão suprir as cidades do interior do Acre.

O secretário de Segurança Pública, Paulo Cézar, destacou que o Acre superou os índices de defasagem da pasta no início da gestão. O coronel salientou que esse esforço de nomeação é fruto da insistência do governador Gladson Cameli (Progressistas).

Os agentes foram nomeados por meio do decreto 6.109. A nomeação dos profissionais faz parte do compromisso assumido durante a campanha eleitoral do Governador Gladson Cameli (PP).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários