Victor Chaves pensou em tirar própria vida após acusações de agressão

O cantor Victor Chaves revelou, em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, que pensou em se matar, depois da acusação de violência doméstica feita por sua ex-esposa, Poliana Bagatini.

Victor Chaves disse ter entrado em depressão após o caso ganhar repercussão na mídia. “Vivi uma dor tão grande que só dormia e tocava. O que me salvou foi a arte”, afirmou. “Meus músicos me viam acabado, chorando”, completou.

Em fevereiro de 2017, Victor Chaves foi acusado por Poliana Bagatini de violência doméstica. Vídeos mostravam ele agredindo a ex-esposa. O cantor foi condenado a 18 dias de prisão e multa de R$ 20 mil, porém, recorreu da decisão.

O cantor nega as denúncias e garante que o exame de corpo de delito deu negativo para agressão.

Desde que o episódio veio à tona, Victor Chaves foi afastado do The Voice Brasil Kids, onde era um dos treinadores, e rompeu a parceria com o irmão, Leo.

Foi um alívio. Percebi que fiquei 12 anos de fama sem respirar, sem viver, sem ir à padaria. Voltou a minha relação com o Leo, de irmãos, que estava se perdendo. É maravilhosa hoje. Ele vai na minha casa, eu vou na dele. No tempo de dupla, a gente não se frequentava. Pelo desgaste”, contou à Folha.

