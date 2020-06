Vídeo: Ao lado de Marcio Bittar, Jair Bolsonaro promete vir ao Acre em breve

Comemorando a sanção presidencial do projeto que beneficia o Acre com quase de R$ 1 bilhão – se levar em conta o que o estado e as prefeituras devem receber e o que também vão deixar de pagar -, ao lado de Jair Bolsonaro, o senador Marcio Bittar recebeu a confirmação do chefe do executivo federal de que ele deve vir ao Acre nos próximos dias.

“Queremos agradecer ao presidente pela última sansão e pelo auxílio emergencial aprovado para o estado que lhe deu a maior quantidade de votos, proporcionalmente”, disse Bittar.

Bolsonaro também retribuiu com agradecimentos e explicou que está devendo um visita ao estado – logo que a pandemia cessar ou amenizar.

“Fui muito bem recebido no Acre. Estou devendo uma visita lá e irei, tão logo essa energia [referindo-se ao coronavírus] cesse por aqui”, finalizou o presidente.

