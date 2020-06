Vista aérea de trecho do rio Moa – Parque Nacional da Serra do Divisor

Vista aérea de trecho do rio Moa, no Parque Nacional da Serra do Divisor, no Acre.

A unidade de conservação é o quarto maior parque nacional do Brasil e uma das regiões mais biodiversas da Amazônia.

PUBLICIDADE

A foto é de Hugo Costa.

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários