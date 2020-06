Vítima de câncer, morre Ogan Arimatéia, advogado e ativista do movimento negro

O advogado José Rodrigues Arimatéia, de 49 anos, morreu na noite de quarta-feira (24). em Rio Branco, vítima de um câncer. Ele estava internado na Fundação Hospitalar do Acre onde tratava a doença.

Ogan Arimatéia, como era conhecido, era professor do ensino público e já ocupou o cargo de chefe do departamento de Promoção da Igualdade Racial da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos na gestão passada.

Filiado ao PCdoB, formado em história e direito, Arimatéia tinha uma forte ligação com os movimentos sociais, principalmente na luta contra o racismo estrutural e pela promoção do empoderamento da população negra.

“Ogan Arimatéia era um homem de orixá, conselheiro do COMPIR e foi um incansável lutador por justiça e igualdade social. Militante orgânico do PC do B, foi líder estudantil, professor, historiador, advogado, sindicalista e notável ativista de Direitos Humanos, sobretudo do Movimento Negro. O Acre e o Brasil perdem um grande cidadão. Reiteramos nossas condolências à família e amigos, ressaltando a irreparável perda desse baluarte dos movimentos sócio-políticos no Acre e em todo o Brasil. Companheiro ARIMATÉIA, teu legado fica com a gente, pois tu estás presente, hoje e sempre”, diz nota do Coselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Rio Branco.