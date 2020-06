VLG abre site para compras online no AC com frete grátis para entrega em Rio Branco

Mesmo a pandemia tendo tirado de nós a possibilidade de ir até uma loja experimentar uma roupa/calçado ou assessório ou escolher um presente para quem amamos, a VLG, há mais de 30 anos no Acre com as melhores marcas, trouxe para você a possibilidade de realizar a sua compra direto de casa, com entrega também no seu lar.

Isso mesmo. No site www.vlg.com.br é possível adquirir seu produto de forma online, sem complicações e com frete grátis para quem mora na Capital.

Com novidades diárias para atender o desejo do cliente, a loja dispõe de várias opções para o Dia dos Namorados, voltadas para o público masculino e feminino.

Para fazer a aquisição é necessário apenas um cadastro na plataforma. As compras podem ser feitas por cartão de créditos, com parcelamento em até 10x. O prazo para entrega é de até 5 dias úteis.

O frete para outras localidades é específico e pode ser avaliado no processo.

Para mais informações, o cliente pode entrar em contato pelo número de WhatsApp também disponível no site.

Ainda não verificou? Corre lá!

