Xand Avião anuncia live de São João com quatro horas de duração

Se depender de Xand Avião vai ter, sim, festa de São João. O cantor prepara uma live, com quatro horas de duração, para ser transmitida ao vivo pelo seu canal no YouTube, no dia 13 de junho, a partir das 19h. O show “Carvalheira e Xand Avião na Fogueira” terá um repertório com muito forró, recheado de clássicos de artistas como Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Elba Ramalho.

Uma cidade cenográfica inspirada em São João será recriada especialmente para a live. Mas todo material será de eventos anteriores do artista, reproveitando elementos cenográficos já usados. Xand ainda vai interagir com fãs e influenciadores durante o show. Vai ter até escolha do Rei e da Rainha, como acontece nas festas típicas.

