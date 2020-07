A discussão sobre comida que “cancelou” a chef Paola Carosella. Entenda

A jurada do reality show culinário MasterChef foi acusada de gordofobia em rede social

Achef Paola Carosella publicou, nesta sexta-feira (24/7), em seu perfil no Twitter, que acredita ter sido “cancelada” pelos usuários da plataforma. A postagem é a sequência de uma longa discussão sobre alimentos industrializados que levou a jurada do MasterChef a ser acusada de gordofobia.

A confusão com os seguidores começou há alguns dias, quando Paola criticou a rede KFC, que anunciou o lançamento de um nugget impresso em 3D. “Olha que linda sua comida do futuro. Parabéns aos envolvidos! Continuemos assim, que o futuro vai ter gosto de papelão molhado em cloroquina radioativa”, escreveu ela.

Apesar de alguns fãs concordarem com ela, muitos também criticaram a postura da cozinheira e argumentaram que o alimento em questão não envolve sacrifício animal e ao meio ambiente. Paola rebateu: “Me responde por favor: é feito de alimento ou de commodities? É feito por pessoas e suas famílias ou máquinas? Se é feito de commodities como você acha que foi produzido? Com agroecologia ou monocultura fertilizada? Esse tipo de agricultura planta água? Você sabia que a água se planta?”, escreveu.

A discussão com os seguidores acabou descambando para a saúde dos brasileiros e Paola defendeu a “comida de verdade, feita por pessoas”, as quais, segundo ela, são “saudáveis e não nos deixam obesos e hipertensos”. Logo após a afirmação, algumas pessoas interpretaram como gordofobia a fala da jurada da Band.

Paola, rapidamente, tratou de se defender das acusações. “Eu falei obesos, não gordos. Você acompanha os índices de obesidade das crianças no Brasil? A ONU a define como a “nova fome” crianças obesas, diabéticas e subnutridas. Intoxicadas com comida de merda! Não estou falando de padrões de beleza aqui”, reforçou ela, recebendo apoio no Twitter.

Por fim, Paola abandonou o debate, mas, antes, mais uma vez, colocou seu ponto de vista e alegou ter sido mal interpretada. “Eu estava falando do impacto na saúde causado pelo consumo de alimentos ultra processados Eu deveria, então, ter me referido aos impactos na saúde causados pelo consumo de ultra processados, sendo muitos deles o ganho excessivo de peso, subnutrição, diabetes, hipertensão depressão”, concluiu.

